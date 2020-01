Medvedev heeft weinig moeite met Martinez op Australian Open

De Russische tennisser Danill Medvedev heeft donderdag de derde ronde van de Australian Open bereikt. In Melbourne versloeg de als vierde geplaatste Rus de Spaanse Pedro Martinez met 7-5 6-1 6-3.

Martinez, de nummer 168 van de wereld, had weinig in te brengen tegen Medvedev, die vorig jaar nog in de finale stond van de Australian Open. De Rus kwam wat langzaam op gang in de eerste set, waarin Martinez hem goed bij kon benen. In de tweede en derde set had Medvedev echter weinig moeite met de Spanjaard. Uiteindelijk won de Rus na 86 minuten tennis.

Medvedev neemt het in de derde ronde op tegen de Spaanse Jaume Munar of Australiƫr Alexei Popyrin.