Schaatsers Hekman en Groenewoud winnen op Weissensee

Marathonschaatser Gary Hekman heeft de eerste KPN Grand Prix op het natuurijs op de Weissensee op zijn naam geschreven. De schaatser van AB Vakwerk was na 82,5 kilometer op het Oostenrijkse ijs de snelste van een grote groep van zo’n dertig schaatsers en schreef voor de derde keer de Aart Koopmans Memorial op zijn naam. De 31-jarige schaatser uit Gramsbergen versloeg Mart Bruggink en zijn AB Vakwerk-ploeggenoot Evert Hoolwerf.

Marijke Groenewoud had eerder op de dag de zege bij de vrouwen gepakt. De 20-jarige Friezin van Team ZiuZ kon in de slotronde afwachten hoe Carien Kleibeuker van het samenwerkende Royal A-ware het peloton terugbracht naar de drie koplopers, Jade van der Molen, Pien Keulstra en Merel Bosma. Groenewoud troefde vervolgens in de sprint na 60,5 kilometer Manon Kamminga en Aggie Walsma af.