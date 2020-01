Tafeltennissters grijpen naast eerste kans op kwalificatie Spelen

De Nederlandse tafeltennissters zijn er tegen Singapore niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen. Het Nederlandse team verloor op het olympisch kwalificatietoernooi voor landenteams in het Portugese Gondomar met 3-2 van het als derde geplaatste Singapore. Oranje strijdt nu met de resterende zeven verliezers uit de finaleronde nog om één ticket voor Tokio.

Een domper voor het Nederlands team was dat Li Jie in de derde partij al na één game met een kuitblessure moest opgeven. Ze liet zich nog even behandelen en probeerde door te spelen, maar moest meteen constateren dat dat niet lukte. Singapore kwam daardoor op 2-1.

Nadat Britt Eerland de stand op 2-2 had gebracht, kon de in het Nederlands team teruggekeerde Li Jiao in de beslissende partij niet stunten tegen Tianwei Feng. De nummer 8 van de wereldranglijst uit Singapore won met 3-1 in games van de 47-jarige Li Jiao.