Tennisser Nadal zonder setverlies naar derde ronde

Tennisser Rafael Nadal heeft zich zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De finalist van vorig jaar in Melbourne rekende in de Rod Laver Arena af met de Argentijn Federico Delbonis: 6-3 7-6 (4) 6-1. Nadal stond wel zo’n 2,5 uur op de baan, omdat het hem vooral in de eerste twee sets moeite kostte om door de service van Delbonis te breken.

In de eerste set kreeg de Spanjaard maar liefst negen kansen op een break, maar alleen in de vierde game wist hij er eentje te benutten. De tweede set draaide uit op een tiebreak omdat beide tennissers steeds hun service wisten te houden. Nadal sloeg in de tiebreak wel toe en brak daarmee het verzet van de Argentijn.

De nummer 1 van de wereld neemt het in de derde ronde op tegen zijn landgenoot Pablo CarreƱo Busta, ook onderdeel van het Spaanse team dat vorig jaar de Daviscup won en onlangs de finale haalde van de ATP Cup.