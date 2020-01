Tennisster Halep naar derde ronde in Melbourne

Tennisster Simona Halep heeft de derde ronde gehaald op de Australian Open. De nummer 3 van de wereld, als vierde geplaatst in Melbourne, versloeg de Britse qualifier Harriet Dart in twee sets: 6-2 6-4. Halep kwam aan het einde van de tweede set nog even in de problemen toen ze Dart na een voorsprong van 5-1 liet terugkomen tot 5-4, maar de 23-jarige Britse verzuimde daarna om door te drukken.

Dart, de mondiale nummer 173, liet een breakpoint onbenut. Halep maakte het daarna op haar vierde matchpoint af. De Roemeense bereikte in 2018 de finale van de Australian Open, waarin ze het moest afleggen tegen Caroline Wozniacki. Vorig jaar strandde Halep in de vierde ronde.

De Roemeense heeft twee grandslamtitels op zak, behaald op Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019).