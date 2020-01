Waterpolocoach Havenga: goed verdedigd, te weinig gescoord

De Nederlandse waterpolosters swingden met overtuigend spel door het EK in Boedapest, maar in de halve finale tegen Rusland was de flair er een beetje af. “Maar dat kwam ook door Rusland, een toptegenstander”, zei een teleurgestelde bondscoach Arno Havenga na het verlies op strafworpen.

“We wisten dat het een hele zware en tactische pot zou worden. Verdedigend hebben we het, zoals het hele toernooi, goed gedaan. We speelden een prima pot. Het is jammer dat wij in de derde periode het gaatje van drie doelpunten niet konden slaan. We misten net wat overtuiging in de schoten. Zo kon Rusland weer terugkomen in de wedstrijd.”

Aanvoerster Dagmar Genee vond ook dat Oranje stroever speelde. “Het was minder dynamisch en we maakten minder acties. Daar hebben we het laten liggen, want we speelden wel een goede verdediging. Aanvallend werd het te rommelig.”