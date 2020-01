Waterpolosters strijden voor belangrijke finaleplek EK

De Nederlandse waterpolosters spelen donderdag hun halve finale op het EK waterpolo in Boedapest tegen Rusland. Inzet is niet alleen een finaleplaats, maar mogelijk ook een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Oranje wil als regerend Europees kampioen graag de titel prolongeren. Met Europees goud is de ploeg van bondscoach Arno Havenga verzekerd van deelname aan de Spelen.

Indien Spanje de andere halve finale wint van Hongarije, dan is het bereiken van de finale al voldoende voor Nederland om zich voor Tokio te plaatsen. Spanje is namelijk al geplaatst.

Het duel tussen Nederland en Rusland begint om 17.30 uur. Spanje en Hongarije treffen elkaar om 19.00 uur.

De Nederlandse waterpolovrouwen plaatsen zich voor de halve finales van het EK met een monsterzege op Slowakije: 22-2.