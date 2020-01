Waterpolosters tegen Hongarije om brons

De Nederlandse waterpolosters spelen zaterdag op het Europees kampioenschap in Boedapest om het brons tegen Hongarije. Het gastland verloor in de halve finale van Spanje met 11-10.

Spanje speelt om het goud tegen Rusland, dat in de halve finales met 11-10 won van Nederland na strafworpen. De Russische ploeg kan zich als finalist ook opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio. Spanje was al zeker van een ticket naar Tokio.

Nederland is in Boedapest onttroond als Europees kampioen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won twee jaar geleden de titel. Hongarije was in 2016 Europees kampioen.

Oranje moet in maart naar Italiƫ voor een olympisch kwalificatietoernooi. Daar zijn de laatste twee startbewijzen voor Tokio te winnen.