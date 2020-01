Waterpolosters ten onder tegen Rusland in halve finales EK

De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van het EK in Boedapest. De titelverdediger verloor in een enerverende halve finale van Rusland na strafworpen.

Na reguliere speeltijd was de stand 7-7. Bij het nemen van de strafworpen misten Dagmar Genee en Sabrina van der Sloot, terwijl de Russinnen feilloos waren.

Het missen van de finale betekent dat de ploeg van bondscoach Arno Havenga zich nog niet heeft geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. Met goud was een ticket zeker en een finaleplaats had mogelijk ook nog een startbewijs kunnen opleveren.

De onttroonde kampioen krijgt op het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Italiƫ de laatste kans om zich alsnog voor Tokio te plaatsen.

Oranje begon als lichte favoriet aan de halve finale. Het team was ongeslagen en met een reeks monsterzeges tot de laatste vier doorgedrongen. Maar Rusland bleek van een ander kaliber dan bijvoorbeeld Slowakije, dat met 22-2 werd weggespeeld in de kwartfinales.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. De stand na de eerste periode was 2-2. Maud Megens en Sabrina van der Sloot scoorden. In de tweede periode liep Rusland uit naar 2-4, maar Megens en Iris Wolves brachten de stand voor rust weer in evenwicht: 4-4. Door treffers van Maartje Keuning en Van der Sloot nam Oranje in het derde kwart het initiatief over en was het ineens 6-4, maar nu kwam Rusland weer terug tot 6-6.

De vierde en laatste periode was zenuwslopend, maar ook loodzwaar. Brigitte Sleeking zette Nederland op 7-6, maar er was nog te veel tijd over voor een tegenoffensief. Maria Borisova zag het gaatje bij de uitstekend keepende Debby Willemsz en wierp de 7-7 erin. Megens probeerde het nog in de slotseconde, maar ze miste.

In de strafworpen waren Megens, Keuning en Sleeking wel scherp, maar Genee gooide naast en de bal van Van der Sloot werd gestopt door de Russische keepster.