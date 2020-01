Wielrenner Porte grijpt de macht in Tour Down Under

De Australische wielrenner Richie Porte heeft de macht gegrepen in de Tour Down Under. De kopman van Trek-Segafredo ging aan het einde van de derde etappe in de aanval en soleerde naar de winst. Porte nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van zijn landgenoot Caleb Ewan.

Nadat de eerste twee etappes in een massasprint waren geƫindigd, konden de klassementsrenners zich donderdag tussen Unley en Paracombe voor het eerst laten zien. De rit ging over heuvelachtig terrein, met aan het einde een pittig klimmetje. Porte zette onderaan de slotklim direct aan en geen van zijn concurrenten kon hem volgen.

“Ik voelde me goed en wist meteen een gaatje te slaan. Jammer dat we op de klim wind tegen hadden, anders had ik ze nog meer pijn kunnen doen”, zei de 34-jarige AustraliĆ«r, die 5 seconden pakte op het achtervolgende groepje met daarin onder anderen Simon Yates, Rohan Dennis, George Bennett en ook Dylan van Baarle.