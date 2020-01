Barty naar vierde ronde na winst op Rybakina

Tennisster Asleigh Barty heeft vrijdag de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De Australische nummer een van de wereld rekende in twee sets af met Jelena Rybakina uit Kazachstan: 6-3 6-2.

Rybakina nam in de eerste set het initiatief door op een 1-2 voorsprong te komen. Barty, als eerste geplaatst in Melbourne, kwam echter terug tot 2-4 en pakte uiteindelijk de set. Vanaf dat moment had ze weinig moeite meer met de Kazachse. De 23-jarige Australische had in totaal 78 minuten nodig om Rybakina te verslaan.

Barty neemt het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaanse Alison Riske en Julia Goerges uit Duitsland.