Djokovic zonder problemen langs Japanner Nishioka

Novak Djokovic heeft zich op de Australian Open zonder problemen verzekerd van een plek in de derde ronde. De titelverdediger stond tegen de Japanner Yoshihito Nishioka maar zeven games af: 6-3 6-2 6-2. De partij was binnen anderhalf uur gespeeld.

Pas in de laatste game kreeg Djokovic zijn eerste breakpoint tegen, maar dat werd door de nummer 1 van de wereld weggewerkt met een ace. Djokovic sloeg in totaal zeventien aces en stond in de eerste twee sets maar één punt af op eigen opslag.

“Ik heb veel te danken aan mijn coach Goran Ivanisevic”, zei Djokovic, die het voormalige servicekanon in zijn begeleidingsteam heeft opgenomen. “Tot nu toe gaat mijn service erg goed. Goran en ik spreken dezelfde taal. Hij was altijd een van mijn idolen. In 2001 heb ik met hem getraind voorafgaand aan Wimbledon, dat hij toen won. Dat was een droom voor me en hij was vroeger een van mijn idolen.”

Djokovic neemt het in de vierde ronde op tegen de Argentijn Diego Schwartzman.