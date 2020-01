Duo Danilova en Tsiba zestiende op EK kunstrijden

Het nieuwe Nederlandse paar bij het kunstrijden, Daria Danilova (17) en Michel Tsiba (21), heeft zich bij de vrije kür van de EK kunstrijden niet meer kunnen verbeteren. Het jeugdige koppel begon in het Oostenrijkse Graz met een zestiende plaats aan de vrije kür en bleef op die plaats staan.

Danilova en Tsiba kwamen na een rommelige kür tot een score van 70,20 en dat was de laagste score van de zestien finalisten. Ze hadden zich eerder met 46,10 op de korte kür net voor de finale geplaatst.

De titel ging naar Aleksandra Bojkova en Dmitri Kozlovskij. Het Russische paar was als leider in het klassement begonnen aan de vrije kür en haalde daar de hoogste score met 152,24. Het zilver was voor landgenoten Jevgenia Tarasova en Vladimir Morozov. Daria Pavlioetsjenko en Denis Chodykin maakten het volledig Russische podium compleet.