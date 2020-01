Federer in tiebreak vijfde set langs taaie Australiër Millman

Roger Federer heeft zich met veel moeite verzekerd van een plek in de vierde ronde van de Australian Open. Federer had de tiebreak van de vijfde set nodig om zich te ontdoen van John Millman, de nummer 47 van de wereld. Na een strijd van ruim vier uur had de 38-jarige Zwitserse tennisser de zege binnen: 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (10-8).

Federer maakte in de tiebreak van de vijfde set na een 8-4-achterstand zes punten op een rij. Hij maakt het af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Federer bewaarde slechte herinneringen aan Millman. Anderhalf jaar geleden werd hij door de Australiër uitgeschakeld op de US Open.

In de vierde ronde neemt Federer het op tegen de ongeplaatste Hongaar Marton Fucsovics, die hij twee jaar geleden ook trof in de vierde ronde. Toen werd het 6-4 7-6 (3) 6-2 voor de Zwitser.