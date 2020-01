Kunstrijdster Wories blijft op EK steken in korte kür

Kunstrijdster Niki Wories heeft zich bij de Europese kampioenschappen kunstrijden in Graz niet weten te plaatsen voor de vrije kür. De 23-jarige Nederlandse kwam in de korte kür tot de 35e plaats, waar een plaats bij de eerste 24 nodig was.

Wories kwam tot een score van 38,19 en wist daarmee slechts twee kunstrijdsters achter zich te houden. Aan de leiding gaat de Russische Alena Kostornaia met een score van 84,92. Ze blijft twee landgenotes voor. Europees kampioene Sofia Samodoerova uit Rusland verdedigt haar titel niet in Graz.