Loopbaan tennisster Wozniacki eindigt in derde ronde

Caroline Wozniacki heeft haar laatste tenniswedstrijd op professioneel niveau gespeeld. De Deense verloor in de derde ronde van de Australian Open in een spannende driesetter van de Tunesische Ons Jabeur. Het werd 7-5 3-6 7-5 voor de nummer 78 van de wereld.

Wozniacki knokte zich in de derde set nog terug van een 3-0-achterstand tot 3-3, maar na serviceverlies op 6-5 was haar loopbaan ten einde.

De 29-jarige Wozniacki, tegenwoordig de mondiale nummer 36, voerde in 2010 de wereldranglijst aan. Ze won in haar carrière één grandslamtoernooi; in 2018 was ze de sterkste op de Australian Open. Twee jaar geleden versloeg ze in de eindstrijd Simona Halep in drie sets. Een ander groot succes was de winst van de WTA Finals eind 2017.

Wozniacki won in haar carrière dertig WTA-toernooien, stond 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio 2016 droeg ze de Deense vlag bij de openingsceremonie.