Rojer klaar in dubbelspel Australian Open, Schuurs wel door

Jean-Julien Rojer is in de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open blijven steken. Samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau liet hij zich verrassen door de Australiërs Max Purcell en Luke Saville, die werden toegelaten met een wildcard: 6-7 (2) 6-4 4-6.

Vorig jaar verloor Rojer op de Australian Open al in de eerste ronde. Op Roland Garros en Wimbledon haalde hij de kwartfinales. In 2015 won hij met Tecau Wimbledon en twee jaar later de US Open.

In het vrouwendubbelspel wist Demi Schuurs zich te plaatsen voor de tweede ronde. Samen met de Tsjechische Kveta Peschke was de Limburgse met 6-4 6-2 de Hongaarse Fanny Stollar en Dajana Jastremska uit Oekraïne de baas.

De 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff, die een duo vormt met landgenote Catherine McNally, is de volgende tegenstander van Schuurs en Peschke.