Shorttrackers vrijwel ongeschonden door eerste dag EK

De Nederlandse shorttrackers zijn vrijwel ongeschonden door de eerste dag van de EK shorttrack in het Hongaarse Debrecen gekomen. Titelverdedigster Suzanne Schulting en ploeggenote Yara van Kerkhof plaatsten zich voor de volgende ronde op de 500, 1000 en 1500 meter, net als Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat. Lara van Ruijven kwam op de 1500 meter ten val, maar is door op de 500 en 1000 meter.

“Er viel hier vandaag voor hen niets te winnen, alleen iets te verliezen”, zei bondscoach Jeroen Otter. Ook voor Van Ruijven zijn er volgens de bondscoach nog kansen voor het klassement, dat wordt opgemaakt over de drie afstanden en de superfinale over 3000 meter. “Om het klassement te kunnen winnen, moet je je in ieder geval onderscheiden op één of twee afstanden. Dat levert de meeste punten op.”