Titelhoudster Naomi Osaka is in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld door tienertalent Cori Gauff. De Japanse verloor met 6-3 6-4 van de pas 15 jaar oude Amerikaanse.

Gauff had vorig jaar al opzien gebaard door op Wimbledon de vierde ronde te halen. De tiener begon als de nummer 67 aan de Australian Open.

De zeven jaar oudere Osaka had vorig jaar in de finale Petra Kvitova verslagen. Eind 2018 won ze ten koste van Serena Williams al de US Open.