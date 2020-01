Wielrenner Ewan zegeviert weer in Tour Down Under

Caleb Ewan heeft ook de vierde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Australische wielrenner, die in de sprint onder anderen de Ier Sam Bennett en Jasper Philipsen uit België aftroefde, won eerder al de tweede rit. Timo Roosen was in Murray Bridge met zijn zestiende plek de beste Nederlander.

Richie Porte uit Australië behield de leiding in het klassement. Dylan van Baarle staat negende in het algemeen klassement, op vijftien seconden van de leider. Kopman George Bennett van Jumbo-Visma reed lek in de laatste kilometers, maar hij wist zijn vijfde plaats toch te behouden.

“Al met al zijn we de etappe goed doorgekomen. Het was vanaf 50 kilometer voor het einde een stressvolle bedoening. We zetten de boel op zo’n 20 kilometer van de streep zelf in gang. Helaas reed George toen plotseling lek. Er was geen paniek, maar het was wel een heel slecht moment”, aldus Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma.