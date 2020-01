Wozniacki hoopt tennissters uit kleine landen te inspireren

Caroline Wozniacki hoopt met haar loopbaan tennissers uit kleine landen geïnspireerd te hebben. De tennisster uit Denemarken, een land zonder rijke tennisgeschiedenis, heeft de wereldranglijst aangevoerd en veroverde een grandslamtitel. De Australian Open, het toernooi dat ze in 2018 wist te winnen, was voor Wozniacki het laatste toernooi uit haar loopbaan.

“Als kind had ik een droom: het winnen van een grand slam. En ik wilde nummer 1 van de wereld worden. Mensen dachten dat ik gek was als speelster uit zo’n klein land. Maar ik heb mijn dromen laten uitkomen door elke dag hard te werken”, aldus Wozniacki. “Ik hoop dat ik spelers uit kleine tennislanden heb laten geloven dat het mogelijk is.”

Wozniacki wil graag een gezin stichten met voormalig basketballer David Lee. “Er is zoveel meer in het leven”, aldus de huidige nummer 36 van de wereld. “Maar ik weet zeker dat er tijden komen dat ik weer finales of halve finales van grand slams zou willen spelen.”