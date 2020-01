Blokhuijsen leidt na eerste schaatsdag op NK allround

Jan Blokhuijsen gaat als klassementsleider de tweede dag in van de NK allround in Heerenveen. De tweevoudige kampioen steeg na de eerste plaats dankzij een zege op de 5000 meter. Hij reed met 6.18,02 de beste tijd. Marcel Bosker eindigde vlak achter Blokhuijsen als tweede (6.18,32) en titelhouder Douwe de Vries reed de derde tijd (6.19,55).

In het klassement na twee afstanden verdedigt Blokhuijsen, vierde op de 500 meter in 36,47, een marge van 0,93 seconde op Bosker op de 1500 meter. Thomas Geerdinck, de winnaar van de 500 meter in een persoonlijk record van 35,50, staat op 2,45 van Blokhuijsen.

De winnaar van de Nederlandse allroundtitel verdient het derde en laatste ticket voor de WK allround, eind februari in Hamar. Patrick Roest en Sven Kramer hebben zich daarvoor al geplaatst. Beiden ontbreken bij de NK.