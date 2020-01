Coronavirus beïnvloedt mogelijk ook skikalender

De internationale skibond FIS twijfelt over het laten doorgaan van een wereldbekerwedstrijd in China. De bond gaat de komende dagen de teams polsen hoe zij tegenover afreizen naar China staan nu daar het coronavirus is uitgebroken. Dat virus, voor het eerst ontdekt in de stad Wuhan, heeft in China aan 41 mensen het leven gekost. In het nabij Peking gelegen Yanking staan op 15 en 16 februari een afdaling en een super-G voor mannen gepland.

Wedstrijddirecteur Markus Waldner van de FIS wil uiterlijk woensdag een beslissing nemen. Grootste zorg bij de skiërs en hun begeleiders is dat ze in een situatie belanden waarin ze China niet meer kunnen verlaten. In de strijd tegen het virus hebben de Chinese autoriteiten de afgelopen week in de getroffen regio zo’n 20 miljoen mensen vrijwel van de buitenwereld afgesloten.

Yanking, waar over twee jaar ook de olympische wedstrijden worden gehouden tijdens de Winterspelen van Peking, ligt meer dan 1000 kilometer ten noorden van Wuhan.