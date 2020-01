Geerdinck en De Jong winnen 500 meter op NK allround

Thomas Geerdinck en Antoinette de Jong hebben bij de NK allround in Heerenveen de openingsafstand, de 500 meter, gewonnen. Geerdinck deed dat in een persoonlijk record: 35,50. De Jong liet 38,95 noteren. De vrouwen schaatsen later op zaterdag de 3000 meter, voor de mannen staat de 5000 meter op het programma.

Geerdinck weet in het klassement Louis Hollaar (35,89) en Tjerk de Boer (36,31) achter zich. Jan Blokhuijsen staat vierde in 36,47. Titelverdediger Douwe de Vries begon het toernooi met de negende tijd: 37,21. Sven Kramer en Patrick Roest, al geplaatst voor het WK allround, doen niet mee in Heerenveen.

De Jong hield Melissa Wijfje (39,17) en Joy Beune (39,43) achter zich. Titelverdedigster Carlijn Achtereekte (40,15) staat voorlopig vierde.