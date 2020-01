Golfer Joost Luiten is op de derde dag van de Dubai Desert Classic weggezakt in het klassement. De 34-jarige Rotterdammer had voor zijn derde omloop 73 slagen nodig. Daarmee bleef hij één slag boven het baangemiddelde. Luiten produceerde drie birdies, maar door twee bogeys en één dubbele bogey, op de twaalfde hole, raakte hij in de rangschikking verder achterop.

Luiten staat met een score van 217 op de 49e plek. De Chinees Ashun Wu leidt met een score van 205 slagen.