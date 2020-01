Simona Halep heeft zich binnen een uur en twintig minuten geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. Ze was met 6-1 6-4 te sterk voor de Kazakse Joelija Poetintseva.

De Roemeense is als vierde geplaatst voor de Australian Open. Haar beste resultaat in Melbourne is een finaleplaats in 2018.

Halep speelt in de volgende ronde tegen de winnares van de partij tussen Elise Mertens en Catherine Bellis.