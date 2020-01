Judoka Savelkouls pakt zilver bij Grand Prix Tel Aviv

Judoka Tessie Savelkouls heeft bij de Grand Prix van Tel Aviv een zilveren medaille veroverd in de klasse boven de 78 kilogram. In de zwaarste klasse werd Savelkouls in de finale op ippon verslagen door de Française Romane Dicko.

De 27-jarige Savelkouls, eind vorig jaar winnaar van de World Judo Masters, won in aanloop naar de finale van achtereenvolgens Paula Kulaga uit Polen, de Oekraïense Galina Tarasova en de Bosnische Larisa Ceric.

Jesper Smink werd bij de mannen tot 90 kilogram zevende. Ilona Lucassen, Natascha Ausma, Simeon Catharina, Jelle Snippe en Jur Spijkers kwamen niet door de voorronden heen.