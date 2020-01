Letitia de Jong zegeviert op 500 meter bij NK sprint

Letitia de Jong heeft bij de NK sprint in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De 26-jarige schaatsster van Team IKO zegevierde in een tijd van 37,92. Femke Kok reed de tweede tijd (38,13) en Janine Smit eindigde als derde (38,29).

Jorien ter Mors belandde met 38,43 op de zesde plek. Ireen Wüst, die de NK sprint beschouwt als een goede training, reed de zevende tijd: 38,46. Daarmee bleef de vijfvoudig olympisch kampioene slechts 0,02 seconde boven haar persoonlijke record.

Bij de NK sprint is nog één ticket te verdienen voor de WK sprint eind februari in Hamar. Jutta Leerdam en Letitia de Jong zijn daarvoor al geplaatst. Leerdam ontbreekt dit weekeinde als titelhoudster in Heerenveen. Indien De Jong de Nederlandse titel wint, mag de nummer 2 van de NK naar de WK in Noorwegen.

Ter Mors wist zich eind december bij de NK afstanden in Thialf door fysieke en mentale strubbelingen niet te plaatsen voor de EK en WK afstanden. De drievoudig olympisch kampioene hoopt bij de NK sprint haar teleurstellende seizoen toch nog een impuls te geven met een WK-ticket.