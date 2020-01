Rafael Nadal heeft overtuigend de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De als eerste geplaatste Spaanse tennisser kwam in de wedstrijd tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta geen moment in de problemen. Nadal won de partij in iets meer dan 1,5 uur met 6-1 6-2 6-4.

Nadal speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Australiƫr Nick Kyrgios en de Rus Karen Khachanov.