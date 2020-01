Opnieuw zege dressuuramazone Werth in Amsterdam

De Duitse dressuuramazone Isabell Werth heeft zaterdag bij Jumping Amsterdam ook de kür op muziek gewonnen. Werth was vrijdag al de beste in de Grand Prix. Edward Gal eindigde zaterdag als derde.

Werth, op jacht naar haar vierde eindzege op rij in de wereldbeker, kwam met Weihegold tot een score van 90,280. Ze was de enige die boven de grens van 90 procent kwam. De Britse Charlotte Dujardin bleef met Mount St John Freestyle wel in de buurt met 89,505. Gal kwam daar op enige afstand met Glock’s Zonik NOP achter: 85,385. Hans-Peter Minderhoud moest met Glock’s Dream Boy NOP genoegen nemen met de zesde plaats in de Amsterdamse RAI.