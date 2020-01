Ronald Mulder bij NK snelste op 500 meter, Nuis zesde

Ronald Mulder heeft bij de NK sprint in schaatshal Thialf de eerste 500 meter op zijn naam gebracht. De kampioen van 2017 reed als enige onder de 35 seconden: 34,86 seconden. Op ruime afstand eindigde Gijs Esders als tweede in 35,22. Jesper Hospes reed de derde tijd (35,29).

Titelverdediger Hein Otterspeer kwam uit op de vijfde plek met een tijd van 35,42. Ploeggenoot Kjeld Nuis eindigde als zesde in 35,47. Voor de tweevoudig olympisch kampioen was het zijn eerste race in wedstrijdverband in anderhalve maand. Door een zware griep moest hij zich afmelden voor de NK afstanden eind december in Heerenveen. Daardoor kon Nuis zich niet plaatsen voor de EK en WK afstanden. Voor dat laatste toernooi, half februari in Salt Lake City, kreeg hij aanwijsplekken voor de 1000 en 1500 meter.

Nuis wil zich bij de NK sprint nog kwalificeren voor de WK sprint eind februari in Hamar. Daarvoor zijn Kai Verbij en Dai Dai Ntab al geplaatst. Het derde WK-ticket gaat zondag naar de Nederlandse kampioen. Verbij en Ntab ontbreken in Thialf.