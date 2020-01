Schulting prolongeert Europese shorttracktitel op 1500 m

Suzanne Schulting heeft bij de EK shorttrack in Hongarije haar titel op de 1500 meter geprolongeerd. De Nederlandse schaatsster zegevierde in de eerste finale van het toernooi in Debrecen met overmacht. Vier ronden voor de finish pakte ze resoluut de koppositie waarna haar voorsprong van enkele meters niet meer in gevaar kwam.

De Italiaanse Arianna Fontana eindigde als tweede en de Duitse Anna Seidel kwam als derde over de finish.

Schulting veroverde vorig seizoen in Dordrecht de Europese allroundtitel, mede dankzij goud op de 1500 meter. Later haalde ze ook de wereldtitel allround binnen.

De 22-jarige Groningse is opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen, met diverse overwinningen in het wereldbekercircuit. Begin deze maand veroverde ze met overmacht de Nederlandse titel, met drie afstandszeges.

Schulting komt later op zaterdag ook nog in actie op de 500 meter en op de aflossing.