Shorttrackster Schulting pakt ook EK-goud op 500 meter

Suzanne Schulting heeft bij de EK shorttrack in Hongarije ook goud veroverd op de 500 meter. De 22-jarige Groningse pakte vanaf de beste startpositie meteen de kop en duldde daarna niemand meer naast zich. Achter de Italiaanse Martina Valcepina en de Poolse Natalia Maliszewska eindigde Lara van Ruijven, regerend wereldkampioene op deze afstand, als vierde.

Schulting verdedigt in Hongarije haar Europese titel allround. Ze won eerder op zaterdag goud op de 1500 meter. Haar voorsprong op de nummers twee Adrianna Fontana en haar landgenote Valcepina in het klassement na twee afstanden is groot: 68 om 21 punten.

Op zondag staan nog de 1000 meter en de superfinale over 3000 meter voor het individuele klassement op het programma.