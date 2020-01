Tafeltennissters missen kwalificatie voor Spelen

De Nederlandse tafeltennissters gaan komende zomer niet als team naar de Olympische Spelen van Tokio. Oranje verloor bij het kwalificatietoernooi in het Portugese Gondoma in de herkansingen van Portugal. Het gastland won met 3-2 dankzij winst van Yu Fu in de beslissende vijfde partij op Kim Vermaas: 11-2 11-8 11-9.

Nederland verloor donderdag in de kwartfinales van Singapore en belandde daarmee bij de acht landen die voor één resterend ticket mochten strijden. Extra domper was het wegvallen van Li Jie met een spierblessure. Portugal was zaterdag de eerste tegenstander in de herkansingen en de nederlaag was meteen fataal.

Het duo Vermaas/Li Jiao had Nederland nog wel op voorsprong gezet. Shao Jieni en Luo Xue werden in drie games verslagen: 11-9 11-9 14-12. Maar Britt Eerland ging in vier games ten onder tegen Yu Fu. De eerste game had ze nog met 11-2 gewonnen. Li Jiao bracht Oranje opnieuw op voorsprong met een zege in vier games op Luo Xue.

Eerland startte vervolgens opnieuw met gamewinst tegen Shao Jieni, maar had de drie daaropvolgende games geen verweer tegen de van oorsprong Chinese speelster. De beslissing lag in handen van Vermaas die het tegen Yu Fu niet redde.