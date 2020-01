Tennisser Koolhof uitgeschakeld in tweede ronde in Melbourne

Wesley Koolhof is zaterdag in de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open uitgeschakeld. De Nederlander verloor met zijn Kroatische partner Nikola Mektic met 7-5 6-3 van de Australiƫrs Marc Polmans en James Duckworth.

Koolhof en Mektic waren als vijfde geplaatst. De Australiƫrs staan op het toernooi met een wildcard.

De 30-jarige Koolhof, in het bezit van vijf ATP-titels, is op de Australian Open nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Vorig jaar haalde hij op Wimbledon de kwartfinales, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Later op de dag komt de Nederlandse Demi Schuurs nog in actie in het dubbelspel bij de vrouwen. Kiki Bertens speelt zaterdag in het enkelspel tegen Zarina Diyas.