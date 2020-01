Van der Poel ook de beste in Kasteelcross

Mathieu van der Poel heeft in het Belgische Zonnebeke weer een zege toegevoegd aan zijn indrukwekkende erelijst. De wereldkampioen veldrijden bleef in de Kasteelcross Wout van Aert uit België voor. Voor Van Aert, die pas in december zijn rentree maakte na lang blessureleed, is het zijn eerste podiumplaats van het veldritseizoen.

Achter Van der Poel en Van Aert werd de Belg Jens Adams derde. Adams profiteerde van een foutje van Eli Iserbyt, die in de slotfase weggleed.

De 25-jarige Van der Poel versnelde halverwege de wedstrijd en reed de laatste rondes eenzaam aan kop. Zondag komt Van der Poel in actie in Hoogerheide.