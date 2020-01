Zeldzame thuisnederlaag basketballers Miami

De basketballers van Miami Heat hebben hun tweede thuisnederlaag van het seizoen geleden in de Amerikaanse competitie NBA. Los Angeles Clippers was in Florida de baas over de thuisploeg. Een hoofdrol bij de 122-117-zege was weggelegd voor Kawhi Leonard.

Leonard maakte 17 van zijn 33 punten in een cruciaal derde kwart en liet voor het eerst in zijn loopbaan een triple-double noteren. Ook in de rebounds (10) en assists (10) liet hij dubbele cijfers noteren. Bij Miami kwam Jimmy Butler tot 20 punten, 8 rebounds en 7 assists voordat hij in het vierde kwart met een enkelblessure naar de kant moest. Halverwege leidde Miami met twee punten verschil, na het derde kwart stond het opeens 101-85 voor de Clippers.

Houston Rockets zag Russell Westbrook voor de tweede keer dit seizoen tot 45 punten komen. Het leverde de Rockets een zege (131-124) op bij Minnesota Timberwolves. Milwaukee Bucks had vrijdagavond de veertigste zege van het seizoen geboekt. Charlotte Hornets werd verslagen in een NBA-duel dat voor het eerst in de geschiedenis in Parijs werd gespeeld.