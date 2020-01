Zevende plek voor 470-zeilsters Zegers/Berkhout in Miami

Het Nederlandse 470-duo Afrodite Zegers/Lobke Berkhout heeft de wereldbeker in Miami afgesloten op de zevende plaats. Het olympische zeilkoppel begon als zesde aan de medalrace, maar kon de sprong naar het podium niet maken. Mede door een haperende start kwamen Zegers en Berkhout in de finale niet verder dan de negende plek.

Het tweetal van Oranje had in de beginfase last van een Franse boot, die even ‘vastzat’ aan de Nederlandse boot. “Echt jammer van de medalrace”, liet Zegers weten. “We hebben wel vaker dat we iets te risicovol of te agressief aan de finale beginnen en dan kan het mis gaan. Zo ook nu. Maar we weten dat het ook heel goed kan gaan, dus moeten even kijken hoe we dit oplossen.”

Zegers en Berkhout keken niettemin tevreden terug op een nuttige week. “De communicatie gaat veel beter, de snelheid is veel beter en we hebben echt grote stappen gemaakt in de winter. Dus voor ons was dit een mooi trainingsevenement.”

Zegers en Berkhout nemen half maart deel aan de WK in Palma de Mallorca.