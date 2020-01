ZLM Tour week eerder op wielerkalender

De Nederlandse koers ZLM Tour is een week naar voren gehaald op de wielerkalender. De vijfdaagse rittenkoers wordt verreden van 27 tot en met 31 mei. De verplaatsing van de wedstrijd komt door het wegvallen van de Ronde van Noorwegen. De ZLM Tour werd vorig jaar gewonnen door Mike Teunissen.

Organisator Libéma is blij met de verplaatsing. “Doordat de koers nu in het pinksterweekend valt, komen er wellicht meer toeschouwers”, zegt Martin de Kok namens Libéma. “De nieuwe data liggen ook gunstiger ten opzichte van andere grote wedstrijden, zoals de Giro d’Italia, Ronde van Zwitserland en Critérium du Dauphiné. We hopen hierdoor nog meer teams en bekende renners uit de WorldTour aan de start te krijgen.”

De ZLM Tour is gepromoveerd van de UCI Europe Tour naar de nieuwe UCI ProSeries, de divisie onder de WorldTour. Een andere Nederlands rittenkoers, Olympia’s Tour, keert dit jaar terug op de internationale kalender. De oudste etappekoers van Nederland, die dit jaar van 18 tot en met 22 maart wordt verreden, was aanvankelijk op nationaal niveau aangemeld. De organisatoren hopen met de nieuwe status en een terugkeer naar het voorjaar op een sterker deelnemersveld.