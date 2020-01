Basketballegende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikoptercrash

De Amerikaanse oud-basketballer Kobe Bryant (41) is zondag om het leven gekomen bij een crash met een helikopter in Calabasas, in de staat Californië. Dat bevestigen de autoriteiten.

De politie heeft wel bevestigd dat er vijf personen aan boord waren van de privéhelikopter. De helikopter vatte vlam en stortte neer. Hulpdiensten kwamen te laat. De vijf inzittenden kwamen allemaal om het leven.

Van Bryant is bekend dat hij al jaren met regelmaat gebruik maakt van een privéhelikopter. De Amerikaanse website TMZ meldt dat Vanessa Bryant, de partner van de basketballegende, niet aan boord was. De crash vond plaats in Calabasas, een plaatsje ten westen van Los Angeles.

Basketballegende Bryant zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde twintig jaar bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen van de NBA werd. Twee keer werd Bryant uitgeroepen tot MVP, oftewel meest waardevolle speler van de NBA. Achttien keer maakte hij deel uit van de All Stars, een wedstrijd tussen de grootste sterren van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Bryant wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit. Hij is de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de NBA, met 33.643 punten. Hij werd dit weekend gepasseerd door LeBron James, die nu op 33.655 punten staat. Daarmee werd James zondagochtend via Twitter nog gefeliciteerd door Bryant, vader van vier dochters.