Basketballer Bryant icoon van de Lakers en de NBA

In de nok van het Staples Center in Los Angeles hangen twee shirtjes die toebehoren aan Kobe Bryant, de basketballegende die zondag op 41-jarige leeftijd om het leven kwam bij een helikoptercrash. De bijna 2 meter lange Amerikaan brak bij Los Angeles Lakers door in de NBA met het nummer 8 op zijn tenue. Hij wisselde dat nummer later in voor 24. Beide nummers mogen nooit meer gebruikt worden door een speler van de Lakers.

De twee shirts van Bryant hangen bovenin het stadion van de Lakers naast de tenues van onder anderen Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson en Shaquille O’Neal. Het zijn iconen uit de historie van de Lakers én de NBA. Sportsterren die overal op de wereld bekend zijn.

Bryant leidde de ploeg uit LA naar vijf kampioenschappen in de NBA: in 2000, 2001, 2002, 2009 en 2010. Op zijn erelijst prijken ook twee olympische titels, met ‘Team USA’ behaald in 2008 (Peking) en 2012 (Londen).

Bryant speelde 20 jaar in de NBA, van 1996 tot en met 2016. Jarenlang vormde hij bij de Lakers een ‘gouden’ duo met Shaquille O’Neal. Met Phil Jackson als coach langs de lijn en de twee giganten in het veld was de ploeg uit LA drie keer op rij de beste in de NBA. O’Neal verliet de Lakers in 2004, maar met onder anderen de Spanjaard Pau Gasol aan zijn zijde veroverde Bryant in 2009 en 2010 weer de titel met ‘zijn’ ploeg. Beide keren werd hij gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale.

Bryant, wiens vader Joe vroeger ook in de NBA speelde, werd gedurende zijn 20-jarige carrière achttien keer gekozen voor de All Star-wedstrijd. Ook toen ‘Black Mamba’ in de laatste jaren van zijn loopbaan steeds vaker wedstrijden moest overslaan door fysieke problemen, bleef hij een vaste waarde bij de All Stars. Bryant kon niet voorkomen dat de Lakers in zijn laatste jaren steeds verder afgleden. De zestienvoudig kampioen is dit seizoen eindelijk weer een titelkandidaat nu LeBron James de ploeg heeft versterkt.

Zaterdagavond nam James de derde plek op de topscorerslijst aller tijden in de NBA over van Bryant, die de huidige ster van de Lakers daarmee feliciteerde via Twitter. Amper een dag later kwam de man die 33.643 punten maakte in de NBA en dit jaar zou worden opgenomen in de Hall of Fame op tragische wijze om het leven.