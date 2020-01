Bertens in derde partij in Rod Laver Arena tegen Muguruza

Tennisster Kiki Bertens neemt het maandag in Melbourne in de derde partij in de Rod Laver Arena op tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza. Het is een duel in de vierde ronde van de Australian Open. Voor Bertens is het de eerste keer dat ze in Melbourne in de vierde ronde staat.

Vooraf aan de partij tussen Bertens en Muguruza, is er een enkelpartij van Elise Mertens tegen Simona Halep die begint om 01.00 uur en daarna de partij tussen Gaël Monfils en Dominic Thiem in de vierde ronde.

Bertens en Muguruza troffen elkaar vijf keer eerder. Daarvan won de 28-jarige Westlandse er drie, waarvan een keer door een walkover. De Spaanse won de laatste keer, vorig jaar in Indian Wells.