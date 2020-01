Dodental helikoptercrash Kobe Bryant gestegen naar negen

Negen mensen zijn omgekomen bij de helikoptercrash in Los Angeles in de heli van basketballegende Kobe Bryant. Eerder zeiden de autoriteiten dat er vijf mensen in het toestel zaten.

Naast Bryant is in ieder geval zijn 13-jarige dochter Gianna omgekomen. Wie de andere inzittenden zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Bryant speelde zijn volledige carrière voor de LA Lakers. Hij won vijf NBA-titels met de ploeg en staat vierde op de lijst van topschutters aller tijden, hij werd zaterdag ingehaald door LeBron James.