Eerbetoon in NBA aan overleden Bryant

Even leek het erop dat alle wedstrijden in de NBA zondag zouden worden afgelast vanwege het overlijden van Kobe Bryant, maar de organisatie besloot toch te gaan basketballen. Op diverse manieren werd in de basketbalstadions een eerbetoon gebracht aan Bryant, die zondag op 41-jarige leeftijd om het leven kwam bij een helikoptercrash.

De wedstrijd tussen Denver Nuggets en Houston Rockets begon met een minuut stilte. Op de schermen in de hal van de Nuggets was een afbeelding van Bryant te zien. Bij San Antonio Spurs tegen Toronto Raptors besloten de spelers van beide teams om bij het begin van de wedstrijd de schotklok, de tijd die een ploeg bij iedere aanval heeft om te schieten, te laten aflopen zonder iets te doen. De schotklok telt altijd 24 seconden, gelijk aan het rugnummer dat Bryant het grootste deel van zijn carrière bij Los Angeles Lakers droeg.