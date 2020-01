Federer bereikt kwartfinales op Australian Open

Tennisser Roger Federer heeft de kwartfinales op de Australian Open bereikt. De als derde geplaatste Zwitser was in Melbourne in vier sets te sterk voor Marton Fucsovics uit Hongarije: 4-6 6-1 6-2 6-2.

Federer neemt het in de kwartfinale op tegen Tennys Sandgren. De Amerikaan versloeg na een spannende partij de als twaalfde geplaatste Fabio Fognini: 7-6 (5) 7-5 6-7 (2) 6-4.

Eén mindere game kostte Federer tegen Fucsovics de eerste set in de avondpartij in de Rod Laver Arena. Op 3-3 benutte de Hongaarse nummer 67 van de wereld een breakpoint en pakte de set met 6-4. De 38-jarige Zwitser maakte in de daaropvolgende drie sets echter geen fouten meer. Hij brak zijn tegenstander meteen in de eerste opslagbeurt en gaf die voorsprong niet meer weg. Op het derde matchpoint besliste hij de partij.

Het is de vijftiende keer voor Federer dat hij de kwartfinales heeft bereikt in Melbourne. Vorig jaar strandde de zesvoudig winnaar van de Australian Open in de vierde ronde tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.