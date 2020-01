Goud voor baanwielrenners Van Schip en Van Riessen in Canada

Baanwielrenners Jan-Willem van Schip en Laurine van Riessen hebben goud gepakt bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in het Canadese Milton. Van Schip won zaterdag het omnium. Van Riessen was voor het eerst in de wereldbeker de beste op de sprint.

Van Schip was het meest constant op het omnium in Milton. Hij werd tweede op de scratch en won de tempo race. Met tweede plaatsen in de afvalkoers en de puntenrace kwam hij tot 150 punten en bleef daarmee de Pool Daniel Staniszewski en de Amerikaan Gavin Hoover voor. Europees kampioen Benjamin Thomas uit Frankrijk eindigde als vijfde.

Van Riessen versloeg in de finale van het sprinttoernooi de Canadese Kelsey Mitchell over twee races. De 32-jarige baanwielrenster had daarvoor overtuigend afgerekend met de Spaanse Helena Casas, Simona Krupeckaite uit Litouwen en Mathilde Gros uit Frankrijk.

Van Riessen komt zondag nog in actie op de keirin. Van Schip rijdt samen met Yoeri Havik de koppelkoers.