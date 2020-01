Hockeysters rollen Amerika met 9-0 op

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde wedstrijd van dit jaar in de Pro League in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in Chapel Hill (North Carolina) veel te sterk voor de Amerikaanse vrouwen: 0-9. Oranje begon de Pro League twee weken geleden met twee overwinningen in Changzhou op China (3-0 en 4-2).

De hockeysters zouden dit weekeinde eigenlijk twee keer tegen ‘Team USA’ spelen, maar het tweeluik werd teruggebracht tot één wedstrijd (met dubbele punten) vanwege het overlijden van teammanager Larry Amar van de Amerikaanse ploeg. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor Amar. De speelsters van beide teams vormden gezamenlijk een kring.

Felice Albers opende al na een paar minuten de score, Frédérique Matla verdubbelde de voorsprong van Oranje in het tweede kwart. Nadat Lidewij Welten de 0-3 had gemaakt, ging het hard. Albers en Welten scoorden beiden nog twee keer, Ginella Zerbo en Maria Verschoor waren ook trefzeker.

Oranje vervolgt de Pro League half februari met twee wedstrijden in en tegen Argentinië.