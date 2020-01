Jumbo-Visma start met team in marathonschaatsen

Team Jumbo-Visma start samen met sponsor Unox volgend seizoen met een team in het marathonschaatsen. Het schaatsteam staat onder sportieve leiding van coach Jac Orie van Jumbo-Visma. De groep komt uit in de hoogste divisie van het marathonschaatsen en is een aanvulling op het langebaanteam van de ploeg.

De schaatsploeg zal onder meer deelnemen aan het NK Marathon, de wedstrijden op Nederlandse kunstijsbanen in de Marathon Cup en aan Grand Prix-wedstrijden op buitenlands natuurijs.

“Het eerste jaar zal voor ons als nieuwkomer een leerjaar worden, waarin we ons in de verschillende wedstrijden willen tonen en hopelijk een aantal keren meedoen voor de podiumplekken”, kijkt Orie vooruit. “De komende jaren willen we als team verder groeien, zodat we gaan behoren tot een van de beste marathonteams van Nederland.”