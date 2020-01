Kvitova bereikt kwartfinales Australian Open

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova heeft de kwartfinales van de Australian Open bereikt door Maria Sakkari te verslaan. Kvitova verloor de eerste set nog, maar was uiteindelijk met 6-7 (4) 6-3 6-2 te sterk.

De eerste set ging gelijk op. Beide speelsters wisten twee breekpunten te benutten. Sakkari was in de tiebreak iets beter. Kvitova wist in de daaropvolgende sets hetzelfde niveau vast te houden. De Tsjechische sloeg vijftien meer ‘winners’ dan de Griekse Sakkari, maar ook zestien meer onnodige fouten.

De Tsjechische bereikte in 2019 de finale. Die verloor ze van Naomi Osaka, die dit toernooi al is uitgeschakeld. In de volgende ronde treft ze de winnares van de partij tussen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty en Alison Riske.