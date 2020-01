NBA is Bryant dankbaar als inspiratiebron

De National Basketball Association herinnert Kobe Bryant vooral “als een bron van inspiratie om te gaan basketballen”. Dat stelt commissaris Adam Silver namens de NBA, waar geschokt is gereageerd op het “tragische nieuws”.

“Hij zag het als een missie om al zijn wijsheid te delen met de nieuwe generatie. Zijn liefde voor het spel gaf hij met name over aan zijn dochter Gianna”, schrijft Silver over de 41-jarige Bryant, die met de Los Angeles Lakers vijf keer kampioen van de NBA werd. Ook dochter Gianna kwam te overlijden bij de helikoptercrash.

“Twintig seizoen heeft Kobe ons laten zien wat er mogelijk is wanneer je bijzonder talent combineert met een enorme wil om te winnen. Hij was een van de meest bijzondere spelers in de historie van de sport met legendarische prestaties.”

De NBA condoleert de vrouw van Kobe Bryant, de familie, de LA Lakers en de hele sportwereld met het verlies van de basketballegende.